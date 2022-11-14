Минфин продолжит использовать котировку нефти Urals агентства Argus

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минфин продолжит в 2023 году использование котировки российской нефти Urals на базе CIF (cost, insurance, freight), рассчитываемой ценовым агентством Argus, в первом квартале изучит целесообразность перехода на использование других котировок, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Котировка CIF существует и продолжает публиковаться Аrgus. Она применяется при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины на нефть. В 2023 году использование этой котировки для расчетов налогов и пошлин будет продолжено", - говорится в комментарии.

"Минфин совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок. Сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов - это приоритет в будущей работе", - также сообщили в Минфине.

Из-за введения эмбарго ЕС на импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года агентство Argus изменило подход к формированию котировки российской нефти сорта Urals. Если раньше котировки CIF в европейских портах (средиземноморском и роттердамском) определялись в результате торгов, то теперь Argus будет публиковать цену в российских портах, то есть FOB (free-on-board), а котировка CIF будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию.