Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минфин в первом квартале 2023 года оценит возможность использования в расчетах налогов и пошлин индекса СПбМТСБ или котировки российской нефти Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе FOB, сообщил "Интерфаксу" замруководителя ведомства Алексей Сазанов.

Сейчас в налоговом законодательстве прописана котировка Urals на базе cif (cost, insurance, freight). Из-за введения эмбарго ЕС на импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года агентство Argus изменило подход к формированию котировки. Если раньше котировки cif в европейских портах (средиземноморском и роттердамском) определялись в результате торгов, то теперь Argus будет публиковать цену в российских портах, то есть fob (free-on-board), а котировка cif будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию.

Ранее в Минфине заявили, что продолжат в 2023 году использование котировки cif, а в первом квартале изучат целесообразность перехода на использование других котировок.

Как сообщил Сазанов "Интерфаксу", в частности, будет рассмотрено "предложение Санкт-Петербургской биржи".

"Соответственно, они сейчас разрабатывают свой индекс, надо понять методологию этого индекса, посмотреть, как он формируется, кто является поставщиками информации для расчёта индекса, чтобы оценить, насколько он может быть использован для налоговых и таможенных целей", - отметил он.

По словам замминистра, Argus заверил министерство, что котировки cif будут продолжать формироваться.

Он пояснил, что использование котировки fob приведет к выпадению доходов бюджета в 1 трлн рублей, поэтому, чтобы ее использовать, придется менять законодательство.

"Другие (а не cif - ИФ) котировки формируются на базе fob, это неизбежно выпадающие доходы для бюджета в триллион рублей. Соответственно, в сегодняшних условиях надо либо формулу расчета НДПИ менять и привязываться к котировке FOB, это нам тогда надо обсуждать с нефтяными компаниями, естественно, потому что любое изменение формулы НДПИ без Минэнерго и нефтяных компаний невозможно реализовать. Либо сохранять пока котировки cif. Поэтому мы пока сохраняемся котировку cif, а дальше будем обсуждать", - пояснил Сазанов.

Argus формирует котировки на основе опроса продавцов и зарубежных покупателей.

Ранее в СПбМТСБ (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа) заявили, что биржа уже достаточно давно предлагает закрепить методику расчета НДПИ, экспортных пошлин, других обязательных платежей на основе отечественной системы, построенной на учете данных о заключенных сделках на внебиржевой основе.

"Мы видим рынки, в том числе рынок нефти, в том числе через регистрацию внебиржевых сделок. Регистрация таких договоров осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 23 июля 2013 года №623", - отмечал представитель СПбМТСБ.

В соответствии с этим постановлением, компании должны предоставлять бирже информацию о внебиржевых договорах по нефти и нефтепродуктам, заключенных производителями этих товаров, лицами, входящими в группу лиц с производителями, или лицами, действующими в интересах и за счет указанных лиц.