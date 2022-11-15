Brent подешевела до $92,88 за баррель

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник после падения на 3% днем ранее на ухудшении прогноза ОПЕК о спросе на нефть. Давление на нефтяной рынок также оказывают слабые статданные из Китая, усиливающие пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса.

Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

К 8:15 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,28%), до $92,88 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $2,85 (3%), до $93,14 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,52 (0,61%), до $85,35 за баррель. К закрытию предыдущих торгов контракт подешевел на $3,09 (3,5%), до $85,87 за баррель.

"Слабые статданные из Китая лишь подтверждают мнение о том, что спрос на нефть в стране будет оставаться слабым до тех пор, пока сохраняются жесткие карантинные ограничения", - сказал Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тысяч баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тысяч б/с, до 101,82 тысячи б/с.

Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Во вторник свои прогнозы опубликует Международное экономическое агентство (МЭА).