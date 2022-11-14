СД "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам по результатам девяти месяцев выплатить дивиденды в размере 20 руб. 39 коп. на акцию, сообщает компания.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла на 13,1% год к году, до 432 млрд руб. Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 руб., он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 руб. Таким образом, промежуточные дивиденды компании рекомендованы в рамках действующей дивидендной политики.

Внеочередное собрание акционеров для утверждения дивидендов созывается на 23 декабря в заочной форме.

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