Глава ФРБ Сан-Франциско предупредила о более сложной фазе ужесточения политики ФРС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США входит в новую фазу ужесточения денежно-кредитной политики, действовать в которой будет сложнее, считает президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Она сказала об этом в интервью Financial Times.

"Следующая фаза будет гораздо более сложной, поскольку нам следует принимать во внимание множество факторов, - заявила Дейли. - Нам необходимо учитывать факторы кумулятивного ужесточения и временного лага в монетарной политике. Нам следует принимать во внимание риски, которые есть в мировой экономике, и огромную неопределенность относительно того, как будет вести себя инфляция".

Дейли входит в число руководителей Федрезерва, выступающих за замедление темпов подъема ставки, отмечает FT. Такая позиция связана с тем, что политика ФРС уже была серьезно ужесточена, а изменение ставки обычно влияет на экономическую активность и инфляцию с задержкой в несколько месяцев. К настоящему времени последствия политики Федрезерва уже ощутили сектора экономики, наиболее чувствительные к изменению ставки, например, рынок жилья.

Американский ЦБ поднял базовую процентную ставку на 3,75 процентного пункта (п.п.) менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях повышал ее сразу на 0,75 п.п. Эксперты считают, что текущий уровень ставки ФРС - 3,75-4% годовых - "умеренно ограничивает" экономическую активность.

Дейли назвала главной задачей Федрезерва в данный момент определение уровня ставки, который будет сдерживать активность в достаточной мере, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому показателю ФРС.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания, что центробанк может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже в декабре. При этом он подчеркнул, что говорить об остановке цикла повышения ставки пока слишком рано, и ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.