Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Глава ФРБ Сан-Франциско предупредила о более сложной фазе ужесточения политики ФРС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США входит в новую фазу ужесточения денежно-кредитной политики, действовать в которой будет сложнее, считает президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Она сказала об этом в интервью Financial Times.

"Следующая фаза будет гораздо более сложной, поскольку нам следует принимать во внимание множество факторов, - заявила Дейли. - Нам необходимо учитывать факторы кумулятивного ужесточения и временного лага в монетарной политике. Нам следует принимать во внимание риски, которые есть в мировой экономике, и огромную неопределенность относительно того, как будет вести себя инфляция".

Дейли входит в число руководителей Федрезерва, выступающих за замедление темпов подъема ставки, отмечает FT. Такая позиция связана с тем, что политика ФРС уже была серьезно ужесточена, а изменение ставки обычно влияет на экономическую активность и инфляцию с задержкой в несколько месяцев. К настоящему времени последствия политики Федрезерва уже ощутили сектора экономики, наиболее чувствительные к изменению ставки, например, рынок жилья.

Американский ЦБ поднял базовую процентную ставку на 3,75 процентного пункта (п.п.) менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях повышал ее сразу на 0,75 п.п. Эксперты считают, что текущий уровень ставки ФРС - 3,75-4% годовых - "умеренно ограничивает" экономическую активность.

Дейли назвала главной задачей Федрезерва в данный момент определение уровня ставки, который будет сдерживать активность в достаточной мере, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому показателю ФРС.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания, что центробанк может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже в декабре. При этом он подчеркнул, что говорить об остановке цикла повышения ставки пока слишком рано, и ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

ФРС США ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"ЛУКОЙЛ" переименует президента в CEO и упразднит правление

Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

СД "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

Brent подорожала до $96,19 за баррель

Brent подорожала до $96,19 за баррель

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Рынок акций РФ завершил неделю ростом

Рынок акций РФ завершил неделю ростом

Курс биткойна упал до минимума за 2 года на новости о банкротстве FTX

Минэкономразвития допустило обращение в ВТО в связи с признанием экономики РФ нерыночной

Источники назвали вероятных покупателей российской "дочки" Intesa Sanpaolo

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });