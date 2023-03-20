Госдума вернется к рассмотрению законопроекта об исламском банкинге не раньше мая

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку продлил до 3 мая срок представления поправок в законопроект об исламском банкинге (партнерском инвестировании), соответствующее письмо направленов Совет Думы.

"Комитет Государственной Думы по финансовому рынку считает необходимым продлить срок направления поправок к указанному законопроекту до 3 мая 2023 года", - говорится в письме.

Планировалось, что поправки поступят в парламент до 19 января, а сам закон заработает с 1 февраля 2023 года.

Речь идет о проведении двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане. Законопроект № 198584-8 в конце сентября 2022 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Предполагалось, что территория проведения эксперимента и его длительность могут быть увеличены правительством по согласованию с Банком России. ЦБ также должен был вести реестр участников эксперимента.

ЦБ еще в декабре 2022 году направил в Госдуму письмо, о том, что у него нет возражений к документу.

При этом комитет по финансовому рынку в заключении на документ отмечал, что в тексте не раскрывается, на условиях каких договоров, предусмотренных действующим гражданским законодательством, осуществляется партнерское инвестирование (предмет договора, его существенные условия и особенности).

Проект федерального закона предусматривает ограничения деятельности участников эксперимента, а именно - им запрещено финансировать деятельность, связанную с производством и реализацией табачной, алкогольной продукции, оружия и боеприпасов, организацией азартных игр, а также взимать вознаграждение в виде ссудного процента. "Вместе с тем стоит отметить, что остается неясным, что подразумевается под "ссудным процентом", поскольку в действующем законодательстве РФ данный термин не раскрывается и не используется", - говорилось в заключении комитета.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Среди них запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции); условие разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условие проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.