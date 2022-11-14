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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Детский мир" выкупит акции у несогласных с реорганизацией по 71,5 руб. за бумагу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу.

Цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций ПАО "Детский мир" по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате объявления о предстоящей реорганизации (7 ноября), говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос о реорганизации, пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 29 декабря. В голосовании примут участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 ноября.

Детский мир
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