"Детский мир" запускает программу buyback объемом до 3 млрд рублей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Детский мир" одобрил запуск программы выкупа акций на Мосбирже общим объемом до 3 млрд рублей сроком на шесть месяцев.

Программа может быть продлена или завершена ранее этого срока, говорится в сообщении компании. Приобретение акций в рамках программы buyback будет осуществлять ООО "ДМ-Капитал", 100%-ная "дочка" ПАО "Детский мир", через брокера или брокеров.

Решение о выкупе акций было принято "на фоне резко возросшей волатильности в акциях компании за несколько последних торговых сессий", пояснил ритейлер, который ранее в ноябре объявил о плане трансформации в частный бизнес.