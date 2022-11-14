Нефть Brent подешевела до $94,2 за баррель

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение вечером в понедельник после публикации ежемесячного прогноза ОПЕК.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:57 по московскому времени подешевели на $1,81 (1,89%) - до $94,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,24 (2,42%) - до $86,72 за баррель.

ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, оценка спроса в 2023 году снижена также на 100 тыс. б/с - до 101,82 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, предполагается, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, то есть на 2,3%.

Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,6%, что является негативным фактором для сырьевых товаров, включая нефть.

"Укрепление доллара давит на нефть и сырьевой рынок в целом, - сказал Уоррен Паттерсон из ING. - Также можно сказать, что оптимизм рынка зашел слишком далеко в пятницу на новостях об ослаблении антикоронавирусных мер в Китае".