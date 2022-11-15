TotalEnergies и Eni подписали с Израилем соглашение о границах морского месторождения

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies и итальянская Eni подписали с государством Израиль рамочное соглашение об исполнении соглашения о морской границе, которое было достигнуто между Израилем и Ливаном 27 октября 2022 года, сообщила TotalEnergies.

В Ливане TotalEnergies является оператором разведочного Блока 9 и владеет 60% акций вместе со своим партнером Eni (40%).

После подписания этого документа партнеры по Блоку 9 приступят к разведке уже выявленного перспективного участка, который может простираться как в Блоке 9, так и в израильские воды к югу от недавно установленной линии морской границы, говорится в сообщении.

Подготовка геологоразведочных работ начинается уже сейчас с мобилизации бригад, закупки необходимого оборудования и закупки буровой установки.

"Привнося наш опыт в морскую разведку, мы ответим на просьбу обеих стран оценить существенность углеводородных ресурсов и производственный потенциал в этом районе", - заявил через пресс-службу глава TotalEnergies Патрика Пуянне.

Ранее участником этого проекта был и "НОВАТЭК" с долей в 20%, но компания вышла из него осенью, а ее доля перешла к TotalEnergies.