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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

TotalEnergies и Eni подписали с Израилем соглашение о границах морского месторождения

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies и итальянская Eni подписали с государством Израиль рамочное соглашение об исполнении соглашения о морской границе, которое было достигнуто между Израилем и Ливаном 27 октября 2022 года, сообщила TotalEnergies.

В Ливане TotalEnergies является оператором разведочного Блока 9 и владеет 60% акций вместе со своим партнером Eni (40%).

После подписания этого документа партнеры по Блоку 9 приступят к разведке уже выявленного перспективного участка, который может простираться как в Блоке 9, так и в израильские воды к югу от недавно установленной линии морской границы, говорится в сообщении.

Подготовка геологоразведочных работ начинается уже сейчас с мобилизации бригад, закупки необходимого оборудования и закупки буровой установки.

"Привнося наш опыт в морскую разведку, мы ответим на просьбу обеих стран оценить существенность углеводородных ресурсов и производственный потенциал в этом районе", - заявил через пресс-службу глава TotalEnergies Патрика Пуянне.

Ранее участником этого проекта был и "НОВАТЭК" с долей в 20%, но компания вышла из него осенью, а ее доля перешла к TotalEnergies.

TotalEnergies Eni Израиль Ливан НОВАТЭК Патрик Пуянне
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