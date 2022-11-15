Ремонт на СПГ-заводе Freeport LNG может затянуться до конца декабря

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американский СПГ-завод Freeport LNG, остановленный в июне после пожара, вероятно, задержится с возобновлением операций, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведеням, компания уведомила покупателей СПГ об отмене поставок с предприятия, запланированных на ноябрь и декабрь, в связи с продолжающимися ремонтными работами и необходимостью получения разрешения регуляторов на перезапуск производства.

В августе Freeport LNG сообщала, что планирует восстановить полноценную работу предприятия в начале-середине ноября.

Однако в последние дни компания стала сообщать покупателям, что это вряд ли будет возможно, отмечают источники. Новых данных о планируемых сроках возврата СПГ-завода к работе компания, при этом, не приводит.

Пресс-секретарь Freeport LNG Хизер Браун сказала агентству, что "работы по перезапуску производства продолжаются" и что "эти работы включают в себя получение необходимых регулятивных разрешений".

Процесс получения разрешения регуляторов на возобновление работы может занять одну-две недели, отмечают эксперты Wood Mackenzie Ltd., которые считают, что СПГ-завод не вернется к работе до декабря.

Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение.

Мощность завода Freeport LNG составляет 15 млн тонн СПГ в год.