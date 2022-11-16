Freeport LNG увеличила штат на 30% после июньского пожара

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американская Freeport LNG Development (Freeport LNG) представила результаты независимого стороннего отчета по анализу основных причин пожара, произошедшего 8 июня и остановившего работу завода мощностью 15 млн т СПГ в год.

Непосредственной причиной возгорания стала изоляция сегмента трубопровода, содержащего криогенный сжиженный природный газ "без надлежащей защиты от избыточного давления", из-за чего газ нагревается, расширяется и взрывается, сообщила компания. В отчете также были названы, в частности, процедура испытаний клапана сброса давления, а также процедуры, которые позволили бы оператору по своему усмотрению закрывать клапаны, позволяющие изолировать СПГ в сегменте трубопровода.

Другими причинами стали, среди прочих, неспособность точно и своевременно диагностировать внезапное движение трубы, а также усталость оператора в результате значительной потребности в сверхурочной работе.

Freeport LNG отмечает, что выполняет рекомендации, предложенные независимыми консультантами. В частности, она улучшила процессы тестирования клапана сброса давления, а также внедрила процедурные изменения, чтобы избежать сценариев работы, которые могут привести к блокировке СПГ в сегментах трубопровода, пересмотрела логику своей системы управления, чтобы предупреждать операторов диспетчерской о положении клапанов.

"Кроме того, Freeport LNG предприняла значительные усилия по найму персонала, чтобы увеличить штат сотрудников завода СПГ более чем на 30%, чтобы сократить количество сверхурочных, а также создать новые функциональные отделы в организации, которые сосредоточены на улучшении обучения, эффективности работы, обеспечение качества и повышение эффективности бизнеса", - сообщила компания.

Freeport LNG не назвала новые сроки запуска завода, хотя предполагалось, что он начнёт работу в начале-середине ноября.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал на днях, что компания уведомила покупателей СПГ об отмене поставок с предприятия, запланированных на ноябрь и декабрь, в связи с продолжающимися ремонтными работами и необходимостью получения разрешения регуляторов на перезапуск производства.