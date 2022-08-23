Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Ремонт на СПГ заводе Freeport LNG после пожара затянется до ноября

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американский завод СПГ Freeport LNG сообщил о новой задержке в ходе ремонтных работ после пожара: если раньше компания планировала возобновить полноценную деятельность в начале октября, то теперь речь идет о начале-середине ноября, заявила Freeport LNG Development, L.P.

"Хотя типичные строительные риски могут повлиять на план ремонта, ожидается, что первоначально производство может начаться в начале-середине ноября и выйти на устойчивый уровень не менее 2 миллиардов кубических футов в сутки к концу ноября, что составляет более 85% экспортного потенциала предприятия", - говорится в пресс-релизе.

Еще 3 августа Freeport LNG подтверждал намерение начать производство в начале октября.

Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение. Новости об аварии стали одним из катализаторов дальнейшего роста цен на газ в Европе, которая надеется за счет СПГ из США снизить зависимость от российских поставок.

Первоначально администрация предприятия сообщала, что на устранение последствий пожара понадобится три недели, затем заявила о 90 днях.

Мощность завода Freeport LNG составляет 15 млн тонн СПГ в год.

Freeport LNG США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Что произошло за день: вторник, 23 августа

Brent подорожала до $99,4 за баррель

Канада вводит санкции против 62 физлиц и одной структуры в связи с ситуацией на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Военная операция на Украине

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС
Военная операция на Украине

Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

КТК хочет сдвинуть график отгрузки для обследования третьего нефтеналивного причала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });