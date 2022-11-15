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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Набиуллина назвала структурную перестройку экономики необходимой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Экономическая ситуация может ухудшиться, но даже в таких условиях надо провести структурную перестройку российской экономики, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию - это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики", - считает она.

Она отметила, что задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики.

Глава ЦБ представила на пленарном заседании Госдумы основные направления единой денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. Думские комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике в совместном заключении рекомендовали Банку России предоставить более детальный анализ того, как используемые инструменты ДКП во взаимосвязи с другими мерами регулятора будут способствовать структурной перестройки экономики.

Банк России Эльвира Набиуллина Госдума
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