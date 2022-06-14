Законопроекты об упрощении концессии в РФ в 2022 году приняты в I чтении

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые позволяют до 1 января 2023 г. допускать изменения условия концессионного соглашения без согласования с ФАС, также до конца текущего года соглашения могут заключаться без проведения конкурса.

Документы (N136325-8) и (N135977-8) были внесены в парламент правительством в начале июня.

Согласно документу, до 1 января 2023 г. допускается изменение условий концессионного соглашения заключенного до 1 марта 2022 г., по соглашению сторон без согласования с антимонопольным органом, если при исполнении такого концессионного соглашения изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения. Данная временная мера не затрагивает соглашения в области теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения, объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии, объекты газоснабжения, объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.

Уточняется, что изменение условий концессионного соглашения не должно приводить к изменению целевого назначения объекта концессионного соглашения, уменьшению объема инвестиций или увеличению цен и тарифов на производимые товары.

Второй законопроект из пакета устанавливает, что правительство РФ вправе до 31 декабря 2022 г. устанавливать случаи заключения соглашений, концедентом по которому является субъект РФ, без проведения конкурса по решению администрации региона. "При этом указанное право не будет применяться к случаям заключения концессионных соглашений, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, а также объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законы вступят в силу со дня официального опубликования.