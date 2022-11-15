Wildberries и Ozon отчитались о росте продаж в первую распродажу ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon подвели итоги первой ноябрьской распродажи, приуроченной к "Дню холостяка".

На Wildberries за время акции со 2 по 14 ноября продажи выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным показателем во время прошлогодней распродажи, до 123,8 млрд рублей, сообщила компания. Число заказов выросло более чем в два раза.

Наиболее популярными покупками в этом году стали платья, футболки, книги, кремы и новогодние гирлянды.

Оборот Ozon за все дни акции, включая пресейл, вырос в 2,2 раза к среднему показателю за ноябрь, сообщил ритейлер, не раскрыв объем продаж. Пик продаж пришелся на основной день акции - 11 ноября оборот площадки вырос в 3,5 раза.

Число новых клиентов, которые ранее не делали заказы на Ozon, во время акции выросло вдвое. Быстрее всего рос спрос на игры и консоли, товары для туризма, зоотовары, мебель, одежду, автотовары и товары для строительства и ремонта.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" ранее сообщила, что спрос на технику в первые дни распродажи (без учета продаж 11 ноября и позже) показал рост до 50% по отдельным категориям по сравнению со средними показателями сентября-октября. Продажи акционных товаров выросли более чем в 3,5 раза. В лидерах продаж оказались телевизоры, смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, техника для дома и категория гейминга.