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Обороты московских магазинов в период большой распродажи выросли более чем на треть

Обороты московских магазинов в период большой распродажи выросли более чем на треть
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В период большой распродажи 11-13 ноября оборот розничной торговли в Москве увеличился на 34,8% и достиг 22,3 млрд рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Среднесуточный оборот за три дня большой распродажи в Москве вырос сразу на 34,8%. Если в октябре он находился в пределах 16,5 млрд рублей в сутки, то за период 11-13 ноября составил уже 22,3 млрд рублей. Значительнее всего увеличились продажи аудио- и видеотехники - сразу на 75%, до 993 млн рублей", - сказал Ефимов, слова которого привели в пресс-службе профильного комплекса.

По данным департамента экономической политики и развития, также в эти дни значительно увеличили среднесуточный оборот магазины косметики и парфюмерии - на 44%, до 631 млн рублей.

В департаменте сообщили, что выручка магазинов одежды выросла на 38%, до 1,1 млрд рублей в сутки, а обуви - на 52%, до 285,6 млн рублей.

Предприятия, торгующие компьютерами и периферией, нарастили среднесуточный оборот на 22%, до 170,8 млн рублей; магазины мебели и освещения - на 19%, до 1,46 млрд рублей, отмечается в сообщении.

"В количественном выражении больше всего покупок жители Москвы совершили в обувных и косметических магазинах - среднее число чеков там за 11-13 ноября выросло на 38% к среднему уровню октября", - отметили в пресс-службе.

Москва Владимир Ефимов
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