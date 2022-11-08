Потребители почти вдвое увеличили покупки на Wildberries за первые дни распродажи

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские потребители за первые пять дней распродажи на Wildberries (со 2 по 6 ноября) заказали товаров на общую сумму в 44,2 млрд рублей. Это на 87% больше аналогичного показателя за прошлый год, говорится в сообщении Wildberries, крупнейшего в РФ онлайн-ритейлера.

Самыми популярными покупками стали книги, пижамы, гирлянды, свитеры, смартфоны, наушники, серьги, духи, подарочные наборы косметики, а также елочные украшения.

Как отмечают в Wildberries, потребители стараются заранее приобрести продукцию, которая потребуется им в новогодние праздники в стремлении сэкономить благодаря ноябрьским распродажам. Так, в первые дни распродажи вырос и спрос на привычные товары для праздников: детское шампанское (+884%), икру (+553%) и карнавальные костюмы (+167%), а также дорогостоящие покупки, которые часто приобретают в качестве подарков: винные шкафы (+833%), телевизоры (658%) и электросамокаты (+431%).

"Всемирный день шопинга" ("День холостяка", который в мире приходится на 11 ноября) стартовал на Wildberries 2 ноября и продлится до 14 ноября. В 2022 году компания инвестировала в предоставление скидок для покупателей и поддержку предпринимателей-участников распродажи рекордные 13,7 млрд рублей, что превышает прошлогодние вложения в обе ноябрьские акции (8,5 млрд рублей), а также снизила для продавцов-участников собственную комиссию на 15%.

По данным исследования Platforma, из-за нестабильной экономической ситуации в этом году изменились популярные категории покупок в ходе распродаж. Самой популярной категорией оказалась одежда и обувь (эти товары планируют купить 29% опрошенных). 23% респондентов планируют приобрести бытовую технику, 22% - смартфоны, 20% - товары для дома. В числе других популярных позиций оказались ПК и ноутбуки (18%), портативные гаджеты (14%), игровые консоли (12%), украшения (12%), техника для дачи (11%), товары и приборы для кухни (8%), автомобильная техника (7%), игрушки (5%), книги (5%) и музыкальная аппаратура (3%).

Для сравнения, в 2021 году во время сезонных распродаж наибольшим спросом пользовались бытовая техника (50%) и электроника (40%). Категория одежды и обуви была на третьем месте по популярности - ее покупали 39% респондентов.

Потребители стали в целом более бережно относиться к собственному бюджету и делать крупные покупки во время сезонных и праздничных скидок, отметили аналитики Platforma. Больше всего денег россияне планируют потратить в новогодние распродажи (38%), 28% собираются закупаться в "черную пятницу" (25 ноября), 25% - 11 ноября. Почти каждый десятый планирует закупаться в каждый из периодов распродаж.