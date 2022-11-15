США ввели санкции за предполагаемые поставки иранских дронов в Россию

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против двух физических и трех юридических лиц за производство и предполагаемую поставку беспилотников из Ирана в РФ, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит в список Shahed Aviation Industries, компанию, ответственную за разработку и продукцию беспилотников Shahed", - говорится в заявлении на сайте Минфина.

Ограничения также затронут компании из ОАЭ Success Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC и граждан РФ Аббаса Джуму и Тиграна Срабионова, которые, по версии американской стороны, "участвовали в приобретении ЧВК "Вагнер" иранских беспилотников".

Ранее санкции в отношении трех граждан Ирана и предприятия-производителя дронов Shahed Aviation Industries ввели ЕС, Великобритания и Швейцария.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.