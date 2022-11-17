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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Минпромторг ждет увеличения локализации летающих беспилотников с 40% до 70% к 2024 году

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В России уровень локализации беспилотных летательных аппаратов к 2024 году планируется увеличить до 70% с нынешних 40%, сообщил Минпромторг.

"Если до 2020 года степень локализации не превышала 10-15% (в основном, в РФ изготавливались элементы рамы, планера, воздушные винты), то сейчас уровень локализации можно оценить в среднем в 40% (начинают применяться отечественные электродвигатели, налаживается изготовление полезных нагрузок, в том числе с оптическими и тепловизионными сенсорами отечественного производства, используются отечественные композиты и смолы, локализуются электронные устройства), говорится в пресс-релизе ведомства. - К 2024 году российские производители рассчитывают выйти уже на 70% локализации внутри страны, а оставшуюся часть компонентов обеспечить в рамках кооперации с поставщиками из дружественных стран".

Ссылаясь на оценку экспертов, Минпромторг сообщает, что к 2030 году российский рынок беспилотной авиации будет составлять 120 млрд рублей.

Глава ведомства, вице-премьер Денис Мантуров 17 ноября посетил выставку российских беспилотников "Аэронет 2035". Там он, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО "Платформа НТИ", спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков подписали трехсторонний меморандум о совместной поддержке развития беспилотных летательных аппаратов и авиации. Меморандум предусматривает возможность создания федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ "Москва".

"Производители беспилотников могут претендовать на ряд мер поддержки от государства. Это и системные инструменты, включая займы ФРП (фонд развития промышленности - ИФ), возможность стать резидентом технопарков в сфере радиоэлектроники с 2023 года, получить промышленную ипотеку. И отраслевая поддержка, имею в виду налоговые и страховые льготы для разработчиков электроники и субсидии на НИОКР, в рамках которых компенсируется до 70% от стоимости разработки", - заявил Мантуров после подписаняи документа.

На выставке вице-премьер также обсудил с производителями, разработчиками и заказчиками из числа российских компаний "темы спутниковой связи и сетей 5G, кадрового суверенитета, беспилотников специального назначения и защиты от БЛА, перспективных технологических решений и стандартизации отрасли".

Минпромторг Денис Мантуров Платформа НТИ Москва Сергей Собянин Дмитрий Песков Руднево
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