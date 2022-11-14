Четыре судна с украинским продовольствием направляются в Испанию, Турцию, Ливию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли четыре сухогруза с кукурузой, пшеницей и другой продукцией АПК, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 122 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В Испанию отправилось судно Otago Bay с 37,5 тыс. тонн ячменя и 12,5 тыс. тонн кукурузы, а также сухогруз Canga Star с 6 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Помимо этого, сухогруз Lune B доставит в Турцию 27 тыс. тонн пшеницы и 14 тыс. тонн кукурузы. В Ливию направилось судно East Wind I с 25 тыс. тонн ячменя.

Кроме того, отмечается, что в украинские порты направляются шесть судов, которые 14 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 60 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 16 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.