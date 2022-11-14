Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Четыре судна с украинским продовольствием направляются в Испанию, Турцию, Ливию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли четыре сухогруза с кукурузой, пшеницей и другой продукцией АПК, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 122 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В Испанию отправилось судно Otago Bay с 37,5 тыс. тонн ячменя и 12,5 тыс. тонн кукурузы, а также сухогруз Canga Star с 6 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Помимо этого, сухогруз Lune B доставит в Турцию 27 тыс. тонн пшеницы и 14 тыс. тонн кукурузы. В Ливию направилось судно East Wind I с 25 тыс. тонн ячменя.

Кроме того, отмечается, что в украинские порты направляются шесть судов, которые 14 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 60 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 16 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

Украина Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Что произошло за день: понедельник, 14 ноября

США ввели санкции против членов семьи Сулеймана Керимова

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

В СНБ США сообщили, что в Анкаре обсуждается обмен осужденными с РФ и ядерные риски

В Египте арестовали российских моряков с судна, доставившего из Турции груз трамадола

Канада вводит санкции против 23 россиян

Байден и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения ядерного оружия на Украине

Байден и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения ядерного оружия на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });