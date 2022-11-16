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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Никель подорожал до максимума за полгода на фоне низких объемов торгов

Никель подорожал до максимума за полгода на фоне низких объемов торгов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Цены на никель подскочили до максимума более чем за шесть месяцев на фоне невысоких объемов сделок на бирже, пишет Financial Times.

Фьючерс на никель с поставкой через три месяца на торгах Лондонской биржи металлов (LME) во вторник подорожал на 5%, до $30,179 тыс. за тонну. За последнюю неделю котировки подскочили на четверть благодаря оптимизму по поводу китайской экономики и опасений дефицита поставок, а также низкой ликвидности на рынке.

ЭкономикаLME не стала вводить ограничения на поставки металлов из РФЧитать подробнее

"Рынок по-прежнему истончен. Сейчас мы наблюдаем последствия низкой ликвидности", - сказал глава отдела исследований в Sucden Financial Джорди Уилкс.

Тем временем один пожелавший сохранить анонимность трейдер назвал главной причиной роста цен на никель ослабление доллара, добавив, что новости о проблемах с поставками не оказывают существенного влияния на цены.

Наблюдаемое ралли не может быть полностью объяснено позитивными новостями, и вскоре на рынке может начаться значительная коррекция, в свою очередь предупредил Нихил Шах из консалтинговой компании CRU.

никель
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