LME не стала вводить ограничения на поставки металлов из РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России, следует из сообщения биржи.

Биржа пришла к заключению, что "не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке".

"Учитывая, что отрасль далека от того, чтобы прийти к единому мнению [о том, согласуется ли принятие российского металла с политикой ответственного снабжения], со стороны LME было бы поспешно предпринять односторонние действия по этому вопросу под лозунгом ответственного поиска поставщиков", - говорится в заявлении LME. При этом биржа отметила, что участники рынка вольны принимать собственные решения о том, иметь дело с российским металлом или нет.

LME в начале октября отправила участникам рынка дискуссионный документ на тему возможного запрета продажи российского металла на бирже. Биржа констатировала, что если до 2022 года потребители были готовы принимать поставки российских металлов со складов LME, то сейчас все больше число потребителей может выразить нежелание их приобретать. Участники рынка могли выбрать: оставить ли ситуацию как есть, ввести ограничения на объемы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.

Биржа отметила, что причиной для направления дискуссионного документа было мнение ряда клиентов мнения о том, что "самосанкции" в отношении российского металла в 2023 году могут повредить упорядоченному характеру торговли. LME не зафиксировала существенных перемещений российского металла на свои склады после объявления об отправке дискуссионного документа.

Относительно алюминия, LME отдельно отметила, что ряд европейских групп потребителей публично призвал ЕС не допустить предполагаемого запрета на российский алюминий. "Это позволяет LME предположить, что существенная часть рынка по-прежнему принимает российский металл и даже рассчитывает на него, и нет достаточных оснований для вывода о том, что эта позиция может измениться в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Запрет мог коснуться алюминия, никеля и меди из России. Доля России на мировом рынке алюминия - около 6%, высокосортного никеля - 17%, меди - около 3%. Ввести эмбарго на российский металл призывали, в частности, Alcoa и Rio Tinto. Эти компании ранее отказались от покупки российского алюминия и продажи сырья.