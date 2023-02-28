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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Квартальная прибыль ритейлера Target упала на 43% при росте выручки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Target Corp., владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, снизила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 43%, однако выручка продемонстрировала подъем вопреки прогнозам аналитиков.

За квартал, который завершился 28 января, чистая прибыль компании составила $876 млн, или $1,89 в расчете на акцию, против $1,54 млрд, или $3,21 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,89 на акцию, при этом опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали ее на уровне $1,40.

Выручка Target повысилась на 1,3% и достигла $31,4 млрд против $31 млрд годом ранее. Ожидалось сокращение до $30,68 млрд.

Сопоставимые продажи ритейлера выросли на 0,7% при прогнозировавшемся снижении на 1,6%.

Компания планирует в первом финквартале получить скорректированную прибыль в диапазоне $1,5-1,9 на акцию, по итогам всего фингода - $7,75-8,75 на акцию. Эксперты оценивают первый показатель в $2,15, второй - $9,18.

За последний год капитализация Target упала на 24% (до $76,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял всего 9%.

Target США
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