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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

РЖД в 2023 году планируют закупить 160 вагонов "Ласточка" у холдинга "СТМ"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2023 г. планирует купить у холдинга "СТМ" ("Синара - транспортные машины") 160 пассажирских вагонов электропоезда "Ласточка", сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума "Транспортная неделя 2022" председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин.

Отвечая на вопрос, подписан ли контракт с РЖД на поставку "Ласточек" на следующий год, Мишарин сообщил, что документ находится "в процессе подписания".

"Объем поставок на следующий год определен, контракт стандартный", - сказал он, уточнив, что объем контракта предполагает поставку 110 вагонов плюс еще 50.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос по графику оплаты, идет согласование всех позиций.

"Главное, что правительство утвердило программу инвестиционную "Российских железных дорог", - добавил Мишарин.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство утвердило инвестпрограмму РЖД на следующий год, ее объем превысит 1,07 трлн руб.

Инвестпрограмма компании на 2022 год утверждена в объеме 847 млрд рублей.

РЖД СТМ Синара - транспортные машины
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