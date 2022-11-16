"Вкусвилл" в III квартале увеличил онлайн-продажи в 1,8 раза

По оценке InfoLine, в этом квартале "Вкусвилл" по обороту в онлайне обошел "Сбермаркет" и стал лидером российского рынка e-grocery

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года ритейлер "Вкусвилл" увеличил онлайн-продажи на 80% в годовом измерении, до 20,8 млрд рублей.

Третий квартал оказался самым успешным по числу заказов, их количество составило 183 тысячи в день, средний чек в онлайне составил 1239 рублей, сообщила компания.

По оценке аналитической компании InfoLine, в июле-сентябре "Вкусвилл" по обороту в онлайне обошел "Сбермаркет" (20,1 млрд рублей), став крупнейшим игроком на российском рынке e-grocery. За ними следуют "Самокат" (17,3 млрд рублей), X5 Retail Group (15,9 млрд рублей) и "Яндекс Лавка" (10,2 млрд рублей).

Доля продаж интернет-магазина "Вкусвилл" составляет 35% от общих продаж, отметила компания. В доставке покупателям доступно более 10 тыс. товаров. Основной ассортимент составляют продукты под собственной торговой маркой (СТМ) ритейлера.

С начала 2022 года "Вкусвилл" запустил круглосуточную доставку, открыл 23 новых даркстора и 29 дарккитчен.

За девять месяцев оборот интернет-магазина "Вкусвилл" вырос почти вдвое, до более 63 млрд рублей ("Сбермаркет" также удвоил оборот, он достиг 68,6 млрд рублей, с НДС и без учета промо, то есть по итогам девяти месяцев сервис сохранил лидерство на рынке e-grocery).

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в России. Его выручка в 2021 году выросла на 42,3%, до 162,19 млрд рублей. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 67 городах России, более 120 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.