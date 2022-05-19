Российский рынок e-grocery в I квартале вырос более чем вдвое

Со II квартала аналитики допускают замедление роста

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок e-grocery в I квартале 2022 года вырос более чем вдвое на фоне ажиотажного спроса и закупок впрок в марте, подсчитали аналитики INFOLine.

По их данным, в январе-марте объем этого рынка, объем рынка по итогам января-марта 2022 года составил 165 млрд рублей против 71 млрд рублей годом ранее. При этом показатель также оказался выше, чем в IV квартале (140 млрд рублей), традиционно высоком сезоне для ритейлеров.

"Первый квартал был, конечно, во многом аномальным. Сначала мы видели продолжение роста, динамика была позитивной в январе-феврале, а в марте, когда начались кризисные явления, многие россияне стали активно скупать продукты питания в опасениях трудностей в дальнейшем <...> Наверное, впервые за всю историю наблюдений различных кризисов, которые развивались в нашей стране, мы видели, как россияне, по крайней мере, жители крупных городов, побежали не в магазины скупать гречу и сахар, а пошли на сайты интернет-магазинов и стали заказывать доставку этих весьма востребованных в кризис продуктов. Это дало очень серьезный толчок и прирост рынку", - сказал гендиректор INFOLine Иван Федяков на онлайн-конференции на площадке Retail.ru.

Во II и III кварталах рынок e-grocery замедлится, не исключает он.

"Но уже II квартал, конечно, похвастаться такими результатами не может, здесь гораздо больше тревоги мы начинаем наблюдать на фоне падения доходов населения и экономии, которая вслед за этим приходит на потребительский рынок. II и, скорее всего, III квартал уже не сможет похвастаться такими выдающимися результатами", - считает эксперт.

Среди вызовов для отрасли - ухудшение экономической ситуации, снижение доходов населения, сокращение инвестиций в секторе, привычка потребителей к бесплатной доставке, сообщается в презентации INFOLine.

По итогам I квартала лидером рынка e-grocery оставался "Сбермаркет" (его оборот вырос на 185%). На втором месте в рейтинге INFOLine - "Вкусвилл" (+113%), на третьем - X5 Retail Group (+77%). За ними следуют "Самокат" (+161%), Ozon (+162%), Wildberries (+150%), "Яндекс.Лавка" (+71%), объединенные "Лента" и "Утконос" (+42%), Delivery Club (+451%) и "Яндекс.Еда" (+300%).

По итогам 2021 года российский рынок e-grocery, по оценке INFOLine, вырос в 2,5 раза (на 147%), до 383 млрд рублей.