Задолженность американцев по кредиткам в III квартале выросла на 15%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года задолженность американцев по кредитным картам на 15% в годовом выражении, максимальными темпами более чем за 20 лет, и составила $930 млрд, говорится в докладе Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Рост показателя связан с увеличением стоимости жизни.

"С учетом роста цен более чем на 8% по сравнению с годом ранее, наверное, неудивительно, что задолженность растет, - отмечают аналитики ФРБ Нью-Йорка. - Примечательно, что задолженность по кредитным картам растет почти вдвое быстрее темпов роста цен с прошлого года".

Общая задолженность домохозяйств увеличилась на $351 млрд, продемонстрировав самый существенный скачок в поквартальном выражении с 2007 года. В том числе это связано с ростом ипотечной задолженности в третьем квартале, отмечается в докладе.

Объем автомобильных кредитов увеличился на $22 млрд, до $1,52 трлн, в третьем квартале, ипотечные кредиты увеличились на $282 млрд, до $11,67 трлн. Объем студенческих долгов, в свою очередь, сократился на $15 млрд, до $1,57 трлн.

Доля просроченных платежей также начала расти, однако остается низкой по сравнению со средними показателями.