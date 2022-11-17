Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти (Brent опустилась в район $92 за баррель) из-за жесткой политики Китая в борьбе с коронавирусом, фактором поддержки выступает ослабление геополитической напряженности. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом продолжился рост бумаг "Газпром нефти" на дивидендных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2227,55 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1162,5 пункта (-0,09%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,7%.

Доллар стоит 60,37 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), OZON (+0,3%), бумаги Московской биржи (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), акции "ММК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Оценки аналитиков

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг негативный. Китай продолжает сообщать об активном росте заболеваемости COVID-19. Соответственно, в аналитическом сообществе заговорили о возможной отмене мер повышения гибкости в применении политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Эти перспективы негативно сказываются на азиатских индексах и нефти. Представители ФРС намекают на вероятность повышения ставки до 5% годовых. Нефть в минусе, доллар укрепляется, соответственно, аппетиты к риску снизились. Подобный фон намекает на снижение рынка акций РФ, под давлением будут акции нефтегазового сектора и металлурги из-за опасений слабого спроса в КНР, полагает аналитик.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, падение цен на сырье будет мешать росту рублевых активов.

Накануне инвесторы уже днем выкупили локальную просадку рынка акций РФ, вызванную обострением геополитики, но сильно выше двинуться рынок не смог. Основной причиной отсутствия продолжения роста стала слабость товарного рынка из-за ухудшения коронавирусной ситуации в Китае. В четверг основные металлы и нефть торгуются в "красной" зоне, что опять будет тормозить рост рынка акций.

Из интересных событий можно выделить рекомендации совета директоров "Газпром нефти" по дивидендам за 9 месяцев, которые превысили ожидания и соответствуют 15%-ной дивидендной доходности. К отсечке реестра в конце декабря дивдоходность значительно снизится за счет роста курсовой стоимости бумаги, полагает эксперт.

В целом индекс МосБиржи сохраняет восходящий тренд, но для преодоления преграды 2250 пунктов и начала движения к следующей цели 2400 пунктов нужен повод, например, уход нефти Brent ближе к $100 за баррель, либо геополитический позитив, считает Антонов.

Ситуация в экономике США

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-1,5% во главе с Nasdaq на фоне неоднородных статданных, а также слабой квартальной отчетности ритейлера Target Corp. (-13%, чистая прибыль в третьем финансовом квартале упала вдвое на фоне роста себестоимости продаж).

Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны, оказались более сильными, чем ожидалось (+1,3% при прогнозах +1%), тогда как динамика промышленного производства не оправдала прогнозов рынка (-0,1% при прогнозах +0,2%). Данные по промпроизводству за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: показатель вырос на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США.

Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, хотя его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%. Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью CNBC в среду, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности "позитивными новостями".

При этом, по ее словам, Федрезерву нужно будет поднять базовую процентную ставку по крайней мере еще на 1 процентный пункт или даже больше, прежде чем он сможет сделать паузу для оценки того, насколько успешной является его политика в борьбе с высокой инфляцией. Диапазон ставки в 4,75-5,25% "является разумным уровнем, который следует рассматривать", заявила Дейли, говоря о предельном уровне ставки ФРС.

Азия

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Давление на рынки вновь оказывают опасения негативных последствий жесткой политики Китая в борьбе с коронавирусом, отмечает MarketWatch.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают снижаться на ослаблении геополитической напряженности.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $92,14 за баррель (-0,8% и -1,1% в среду), декабрьская цена WTI - $84,69 за баррель (-1,1% и -1,5% накануне).

Геополитические риски сократились после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО. Ранее в польских СМИ появились сообщения о том, что ракета могла быть выпущена Россией.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.