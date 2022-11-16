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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - НАТО подготовлена к инцидентам, подобным тому, что произошел с упавшей в Польше ракетой, и нацелена на то, чтобы не допускать их перехода в острую фазу, заявил в среду генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Когда мы узнали вчера эту информацию, мы были очень опечалены, что имелись две жертвы, но в то же время мы внимательно следим за ситуацией и готовы действовать твердым, спокойным и решительным образом, чтобы избегать при этом любой последующей эскалации", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Североатлантического совета, рассмотревшего инцидент с ракетой.

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Отвечая на вопросы, генсек заявил, что "союзники по НАТО и Польша реагировали спокойным и взвешенным образом". "Мы координировали нашу реакцию, имея в виду, что сначала мы должны установить факты относительно этого инцидента в Польше. И это показывает, что союзники по НАТО реагировали осторожно и с ответственностью. Вы должны понимать, что для управления ситуацией такого типа, нам следует проявлять твердость и реагировать быстро, сохраняя при этом хладнокровие и избегая любой нежелательной эскалации", - объяснил Столтенберг.

Он повторил, что имеющаяся на данный момент информация позволяет полагать, что речь не идет об умышленной атаке против территории НАТО, и что нет никаких указаний на то, что Россия готовит военные акции против альянса.

В ответ на вопрос о том, не является ли попадание ракеты на территорию государства-члена НАТО провалом собственной ПВО альянса, Столтенберг заявил, что натовские системы противовоздушной обороны контролируют угрозы в виде "крылатых, баллистических ракет с точными характеристиками". "Мы их отслеживаем и затем определяем, идет ли речь об атаке или ином явлении", - сказал генеральный секретарь НАТО.

В данном случае, пояснил он, ракета, видимо, была опознана как средство ПВО Украины, не представляющее опасности для альянса, и этот инцидент, по его мнению, никак не умаляет оборонных возможностей ПВО НАТО.

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Столтенберг также заявил, что расширение военного присутствия НАТО на восточном фланге на суше, в море и в воздухе позволяет усилить возможности ПВО альянса в Восточной Европе.

"Противовоздушная оборона отчасти размещена на суше. Но часто она также находится в море и в воздухе на кораблях и самолетах военно-морских и военно-воздушных сил. Это силы, которые могут быть быстро мобилизованы", - сказал генсек НАТО.

По его словам, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе имеет полномочия по перемещению сил, включая морские и воздушные, чтобы при необходимости быстро укреплять ПВО альянса.

НАТО Йенс Столтенберг Польша
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