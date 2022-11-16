Запасы нефти в США снизились на 5,4 млн баррелей за неделю
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,4 млн баррелей - до 435,36 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей и составили 207,94 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,12 млн баррелей, до 107,38 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.