ФТС сможет проверять правомерность географического указания товаров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет включать географические указания товаров в таможенный реестр, что позволит сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС) приостанавливать выпуск товаров, если есть подозрения о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности.

Документ (№145011-8) был внесен в парламент в июне группой депутатов.

Географическое указание - это обозначение, которое указывает, что товар происходит с территории определенного географического объекта и обладает качеством, репутацией или иными характерными особенностями, обусловленными преимущественно местом его происхождения. Согласно определению Института инноваций и права примером географических указаний может быть "вологодское масло", "тульский пряник", "хохломская роспись", "краснодарский соус". При этом Гражданский кодекс различает географическое указание от места происхождения товара. Например, тульский пряник (географическое указание) не обязательно должен быть произведен в Тульской области (место происхождения), но должен соответствовать определенной рецептуре.

Согласно действующему законодательству, ФТС ведет единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, таможенные органы вправе принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом сейчас в перечень объектов интеллектуальной собственности и, соответственно, в реестр можно включать объекты с защищенным наименованием места происхождения товара, но нет опции включить географическое указание. Принятый Госдумой закон восполняет этот пробел.

"Предлагается дополнить перечень объектов интеллектуальной собственности, включаемых по заявлению правообладателей в таможенный реестр, географическими указаниями, помимо объектов авторского права и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров", - говорится в пояснительных материалах.

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.