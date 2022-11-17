Clearstream будет взимать 10% комиссии по рублевым остаткам на клиентских счетах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Clearstream Banking с 1 декабря введет комиссию по рублевым остаткам на основных клиентских счетах, которые предпочитает видеть "пустыми".

Комиссия по остаткам овернайт составит 10% годовых, взиматься она будет в евро по курсу на конец месяца и начисляться при выставлении ежемесячного счета, говорится в сообщении расчетно-клиринговой системы.

Clearstream напоминает, что еще с начала мая этого года рубль нельзя использовать как валюту расчетов. Единственная "рублевая" услуга, которую Clearstream продолжает оказывать - зачисление на счета поступлений по принадлежащим клиентам ценным бумагам. Такие рублевые поступления клиенты должны оперативно, без неоправданных задержек, конвертировать в "разрешенную" валюту, не накапливая на своих счетах, подчеркивает Сlearstream.

В июле 2022 года Clearstream Banking открыл корреспондентский счет для рублевых расчетов в АО "Райффайзенбанк". На этот счет поступают доходы от ценных бумаг, номинированных в рублях и депонированных за рубежом.