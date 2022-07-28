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Clearstream открыл корсчет для рублевых расчетов в Райффайзенбанке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Clearstream Banking открыл корреспондентский счет для рублевых расчетов в АО "Райффайзенбанк", сообщила расчетно-клиринговая система.

На счет Clearstream в Райффайзенбанке будут поступать доходы от ценных бумаг, номинированных в рублях и депонированных за рубежом.

До этого недолгое время роль банка-корреспондента для этих целей исполнял Росбанк. Об открытии корсчета в этой кредитной организации Clearstream сообщил 15 июня, однако уже 1 июля, после того, как основной бенефициар Росбанка Владимир Потанин попал под санкции Великобритании, объявил, что счет больше использовать нельзя.

Clearstream Райффайзенбанк Росбанк Владимир Потанин Великобритания
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