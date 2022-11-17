Казанская G-Group передумала покупать российский бизнес шведской Bonava

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Девелопер "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) объявил о выходе из сделки по покупке российских дочерних компаний шведского девелопера Bonava за 98 млн (1,1 млрд шведских крон).

""Джи-групп", учитывая динамичность внешней среды, приняла решение разорвать предварительное соглашение и переключить свои ресурсы на иные проекты", - говорится в телеграм-канале "Джи-групп".

"Окончательное завершение сделки о приобретении российских активов Bonava, заключенной 7 октября, могло состояться только при условии ее одобрения ФАС и правительственной комиссией РФ. Данная процедура требует значительного времени, и соглашение определяло, что сторонам потребуется до 6 месяцев для закрытия сделки", - отметили в компании.

"Джи-групп" продолжает заниматься своими проектами в Петербурге и других регионах и искать привлекательные активы.

Bonava в начале октября сообщила, что договорилась с G-Group о продаже ей своих российских "дочек". Компания объяснила, что в марте решила уйти из России с учетом геополитики и нашла вариант, который учитывает безопасность сотрудников, клиентов и бизнеса в целом. В пресс-релизе также было сказано, что закрытие сделки ожидается в течение 6 месяцев, но точные сроки будут зависеть от того, как быстро ее согласуют регуляторы.

Предполагалось, что после закрытия сделки Bonava прекратит всю деятельность в России.

G-Group тогда пообещала не использовать бренд Bonava.

На момент подписания соглашения с G-Group земельный банк Bonava составля около 16 га, расположенных в различных районах Петербурга, а также проект во Всеволожске Ленинградской области, строительство которого завершится в 2023 году. Всего на этих участках можно построить порядка 230 тысяч кв. метров жилья.

АО "Джи-групп" - консолидирующая компания, которая занимается строительством жилой недвижимости под брендом "Унистрой", коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду под брендом "UD Group", а также индивидуальным жилищным строительством под брендом My Corner by Unistroy. Компания работает с 1996 года, у нее есть проекты в Казани, Петербурге, Тольятти и Уфе.

Компания Bonava создана весной 2016 года в результате выделения в отдельный бизнес подразделения по жилищному строительству из холдинга NCC (Швеция). Компания представлена в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, России, Эстонии и Латвии. В 2021 году чистые продажи компании составили 1,5 млрд евро. Акции и "зеленые" облигации Bonava котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.