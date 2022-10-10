Казанская G-Group выкупит российский бизнес шведской Bonava за 98 млн евро

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шведский девелопер Bonava заключил соглашение с G-Group (АО "Джи-групп", Казань) о продаже своих дочерних компаний в России, сообщила пресс-службу шведской компании.

Сумма сделки составит 98 млн евро, что эквивалентно 1,1 млрд шведских крон.

"Решение покинуть Россию было принято с учетом геополитической ситуации. Было важно найти вариант, учитывающий безопасность наших сотрудников, наших клиентов и бизнеса в целом - данная сделка учитывает все эти факторы", - заявил через пресс-службу президент и гендиректор Bonava Петер Валлин.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение шести месяцев. В пресс-релизе отмечается, что сроки продажи зависят от получения разрешения государственных контролирующих органов. Процесс получения разрешения в настоящее время осложнен рядом обстоятельств и геополитическими факторами.

После закрытия сделки Bonava прекратит всю деятельность в России, а ее обязательства перейдут к новому собственнику активов.

В III квартале 2022 года показатели операционной деятельности Bonava в Петербурге будут отражены в финансовой отчетности как результат от прекращенной деятельности.

В пресс-релизе G-Group говорится, что бренд Bonava и его производные не будут использоваться в деятельности компании.

Bonava 4 марта заявила о прекращении работы в России. На момент подписания соглашения с G-Group земельный банк Bonava составил около 16 га, расположенных в различных районах Петербурга, а также проект во Всеволожске Ленинградской области, строительство которого завершится в 2023 году. Всего на этих участках можно построить порядка 230 тысяч кв. метров жилья.

Bonava - один из лидеров рынка жилой недвижимости в Северной Европе.

Компания Bonava создана весной 2016 года в результате выделения в отдельный бизнес подразделения по жилищному строительству из холдинга NCC (Швеция). Компания представлена в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, России, Эстонии и Латвии. В 2021 году чистые продажи компании составили 1,5 млрд евро. В России Bonava имеет проекты на рынке жилой недвижимости Петербурга и Ленинградской области. Акции и "зелёные" облигации Bonava котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.

АО "Джи-групп" - консолидирующая компания, сферами деятельности которой является строительство жилой недвижимости под брендом "Унистрой", коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду под брендом "UD Group", а также индивидуальное жилищное строительство под брендом My Corner by Unistroy.

Компания начала деятельность в 1996 году, реализует проекты в основном регионе присутствия - Казани, а также в Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе.