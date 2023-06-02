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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Группа RBI выкупит российский бизнес шведской Bonava за 3,3 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Девелопер Bonava заключил соглашение с группой RBI о продаже своих дочерних компаний в России, сообщила пресс-служба шведской компании. Сумма сделки составит 3,3 млрд рублей, что эквивалентно 440 млн шведских крон.

"Сделка зависит от одобрения властей. В текущих условиях получение разрешений представляет собой сложный процесс, который, как ожидается, будет завершен в течение III квартала 2023 года. Сделка не будет отражена в прибыли Bonava до закрытия и оплаты, после чего суммы будут окончательно определены и сообщены", - отметили в Bonava.

4 марта 2022 года Bonava заявила о прекращении работы в России. В октябре она сообщила о продаже девелоперу "Джи-групп" (G-Group, Казань) своих российских дочерних компаний за 98 млн евро, но в декабре "Джи-групп" вышла из сделки. На момент подписания соглашения c "Джи-групп" земельный банк Bonava составлял около 16 га, расположенных в различных районах Санкт-Петербурга.

Bonava - один из лидеров рынка жилой недвижимости в Северной Европе. Компания Bonava создана весной 2016 года в результате выделения в отдельный бизнес подразделения по жилищному строительству из холдинга NCC (Швеция). Компания представлена в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, России, Эстонии и Латвии. В России Bonava имеет проекты на рынке жилой недвижимости Петербурга и Ленинградской области. Акции и "зелёные" облигации Bonava котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.

Группа RBI работает на девелоперском рынке с 1993 года и объединяет несколько брендов: RBI (элитная недвижимость и бизнес-класс), "Управление комфортом" (эксплуатация недвижимости), RBI OK (отделочные работы), RBI PM (управление апарт-отелями) и другие. За время работы группа построила более 2 млн кв. м недвижимости.

RBI Швеция Bonava
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