Турция пообещала посредничество в устранении препятствий в экспорте зерна и удобрений РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Власти Турции взяли на себя роль посредника для устранения препятствий в экспорте российского зерна и удобрений через европейские порты, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"В наших планах - устранить препятствия для экспорта зерна и удобрений из России. Это - часть стамбульских соглашений по "зерновой инициативе", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

"Хоть на данную продукцию и не распространяются санкции, ей необходим транспорт, нужно оплачивать услуги. И как раз эти вещи - под санкциями. И в решении этих вопросов не было прогресса, особенно - в случае с удобрениями", - добавил Чавушоглу.

Он сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимал эти темы с европейскими лидерами и с главой госдепа Энтони Блинкеном. По словам турецкого министра, речь идет о возможности экспортировать зерно и удобрения РФ, в частности, через порты Бельгии, Нидерландов, ФРГ, Эстонии.

"Удалось серьезно продвинуться, и Россия довольна. Однако еще не все проблемы решены", - добавил Чавушоглу.

Он заявил, что в данном случае Турция предпринимает подобные усилия, так как речь идет о выполнении достигнутых в Стамбуле договоренностей.

"Все это прописано в соглашении, и нужно его выполнять", - сказал он.