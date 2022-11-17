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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" еще на 120 дней

Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" еще на 120 дней
Фото: Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Зерновая сделка с участием России, Украины и Турции под эгидой ООН продлевается на 120 дней, подтвердил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В соответствии с решением, достигнутым Турцией, ООН, Россией и Украиной, черноморская зерновая инициатива продлевается еще на 120 дней, начиная с 19 ноября 2022 года. Это решение стало результатом четырехсторонних обсуждений, которые организовала Турция", - написал Эрдоган в четверг в своем твиттере.

"Я хотел бы поблагодарить генсека ООН Антониу Гутерриша, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского за их готовность продлить соглашение, а также приветствую всех, кто внес в это вклад", - добавил Эрдоган.

"Доставка в последние четыре месяца примерно на 500 судах более 11 млн тонн зерна тем, кто нуждается, указывает на важность и пользу этого соглашения для безопасности мировых поставок продовольствия", - написал президент Турции.

Ранее в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что все участники черноморской зерновой инициативы - Россия, Турция и Украина - договорились продлить ее.

Он также подчеркнул, что в ООН "привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России".

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция ООН
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