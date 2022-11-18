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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Нефть Brent подорожала до $90,27 за баррель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу после резкого снижения накануне и завершают неделю в минусе.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составляет $90,27 за баррель, что на $0,49 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,08 (3,3%), до $89,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,67 (0,82%), до $82,31 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,95 (4,6%), до $81,64 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла около 6%, WTI - 7,5%.

Снижению цен способствуют слабые ожидания трейдеров в отношении перспектив потребления нефти. Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют "мягкую рецессию" в экономике США в следующем году из-за подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

"Нефтяной рынок не может не принимать во внимание ухудшающиеся перспективы спроса в двух крупнейших экономиках мира, - отмечает главный аналитик по энергетическому сектору Oanda Corp. Эдвард Мойя. - Спрос остается низким, даже несмотря на приближающееся вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз".

Служба энергетической информации

нефть
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