"Яндекс.Маркет" приобрел все оставшиеся в России товары IKEA

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс.Маркет" договорился о выкупе всех оставшихся товаров IKEA в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Финансовые и другие детали по сделке в компании не раскрывают.

Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях. Они поступят в продажу до конца этого года. "Яндекс.Маркет" начал продавать товары IKEA в августе. Товары продавались от разных партнеров, в том числе из-за рубежа.

Отвечая на вопрос о логистике, представитель "Яндекс Маркета" уточнил, что вопросы хранения и отгрузки товара относятся к операционным процессам, о деталях которых компания планирует поделиться позднее.

"Сделка с IKEA поможет "Яндекс.Маркету" усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home. Популярные товары шведской сети смогут привлечь новых покупателей на маркетплейс", - отмечают в пресс-службе маркетплейса "Яндекса".

Шведская IKEA приостановила деятельность в России в марте.