IKEA сократила чистую прибыль вдвое в 2022 фингоду

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Шведский ритейлер IKEA (Inter IKEA Group) зафиксировал двукратное падение чистой прибыли в 2022 финансовом году из-за возросших расходов на сырье и перевозки.

Как говорится в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в прошлом фингоду, завершившемся 31 августа, составила 710 млн евро против 1,43 млрд евро годом ранее.

Доналоговая прибыль упала на 45% и составила 931 млн евро, а рентабельность по операционной прибыли снизилась с 7% до 4%.

Продажи компании в минувшем фингоду составили 44,6 млрд евро, что на 6,5% превысило показатель предыдущего фингода. При этом финансовый директор IKEA Мартин Ван Дам отметил, что рост выручки вызван увеличением цен на продаваемые товары, а в натуральном выражении продажи снизились. Отчасти это связано с закрытием 17 магазинов в России, добавил он.

В июне IKEA выставила на продажу четыре завода по производству мебели в России. По мнению Ван Дама, продажа займет около 4-5 месяцев.

IKEA ожидает сохранения слабого спроса в начале 2023 года, поскольку потребители во всем мире сокращают расходы ввиду рекордной инфляции, цитирует Ван Дама The Wall Street Journal.