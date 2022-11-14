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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

IKEA решила ликвидировать закупочную "дочку" в России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Шведская IKEA, с марта приостановившая деятельность в России и продающая производственные активы внутри страны, решила ликвидировать одну из российских структур - ООО "Икеа Закупочные Услуги Рус".

ЭкономикаIKEA решила ликвидировать российскую "дочку"IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"Читать подробнее

Как следует из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", решение о ликвидации "дочки" было принято внеочередным собранием участников ООО 10 ноября. Ликвидатором назначен Дмитрий Чурин (он же, как следует из данных "СПАРК", в сентябре этого года выступил ликвидатором дочерней структуры другой скандинавской компании - финского поставщика технологий обработки стекла Glaston Oyj).

"Икеа Закупочные Услуги Рус" принадлежит зарегистрированным в Швейцарии IKEA Supply AG (95%) и IKEA Supply Services Holding AG (5%). Основными видами деятельности ООО были создание и использование баз данных и информационных ресурсов, управление недвижимостью и предоставление посреднических услуг при ее оценке. По итогам 2021 года "Икеа Закупочные Услуги Рус" получила выручку в 454 млн рублей, чистую прибыль в размере 31 млн рублей.

С марта этого года IKEA постепенно сворачивает деятельность в России. В отчете за 2022 финансовый год, опубликованном в начале ноября, шведский ритейлер подтвердил, что до конца 2022 календарного года намерен окончательно закрыть закупочные и логистические офисы в Москве и Минске.

Также в документе указано, что к началу 2023 года компания рассчитывает завершить продажу четырех заводов в России. Речь идет о фабриках, расположенных в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (два завода) и в поселке городского типа Красная Поляна (Кировская область).

О продаже ритейлерского бизнеса компания пока не объявляла. Российский Минпромторг не раз сообщал, что не получал уведомлений от IKEA о продаже активов в ритейле. По данным источников "Интерфакса", в отношении заводов IKEA процесс due diligence был завершен в начале ноября.

На странице профсоюза "ИКЕА Тихвин" в VK со ссылкой на заявление IKEA, говорится о четырех претендентах на покупку. Один из них, по всей видимости, АФК "Система" (в числе других интересантов ранее в СМИ назывались "Твой дом", Hoff и Kronospan, а также девелоперская группа "ПИК", которая тем не менее официально опровергла планы приобретения активов шведской компании). Представитель "Системы" на прошлой неделе подтвердил "Интерфаксу" интерес корпорации к заводам IKEA, а также проведение анализа этих предприятий.

IKEA Швеция Икеа Закупочные Услуги Рус Glaston Oyj Белоруссия АФК Система ПИК
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