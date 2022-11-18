Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 23 ноября снизится на 6,4%, на кукурузу - в 2,3 раза

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 23 ноября снизится до 2 735,2 рубля за тонну с 2 922,1 рубля неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Снижение составит 6,4%.

Пошлина на ячмень снизится до 2,43 тыс. рублей с 2 686,7 рубля за тонну. Но наибольшей будет динамика пошлины на кукурузу - ставка упадет в 2,3 раза, до 193,8 рубля с 447,5 рубля за тонну.

Новые ставки пошлин будут действовать по 29 ноября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,5 за тонну на пшеницу ($312,3 неделей ранее), $286,7 - на ячмень ($288,5), $233,9 - на кукурузу ($236,4).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.