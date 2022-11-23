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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из РФ понизились с 23 ноября

Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из РФ понизились с 23 ноября
Фото: Fairfax Media via Getty Images via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 23 ноября снижена до 2735,2 рублей с 2922,1 рублей за тонну неделей ранее (на 6,4%), сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снижена до 2,43 тысяч рублей с 2686,7 рублей за тонну. Но наибольшей оказалась динамика пошлины на кукурузу - ставка упала в 2,3 раза, до 193,8 рублей с 447,5 рублей за тонну.

Новые ставки пошлин будут действовать по 29 ноября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,5 за тонну на пшеницу ($312,3 неделей ранее), $286,7 - на ячмень ($288,5), $233,9 - на кукурузу ($236,4).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз РФ
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