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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"Металлоинвест" выплатил купон по евробондам-2028, оставшимся в обращении

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" сообщил, что выплатил купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2028 году.

В октябре "Металлоинвест" разместил локальные облигации на $285,8 млн в рамках замещения евробондов-2028, права на которые учитываются в российской инфраструктуре. Компания заместила около 44% выпуска еврооблигаций, первоначальный объем которого составлял $650 млн. Полученные в рамках этой сделки евробонды были погашены, следует из сообщения.

Платеж по оставшимся в обращении еврооблигациям компания разделила. Владельцам евробондов, учет прав которых осуществляется в российских депозитариях, выплаты были перечислены в рублях 27 октября, для осуществления этой части платежа "Металлоинвест" назначил локального платежного агента - Газпромбанк, говорится в сообщении.

Инвесторам, учет прав которых осуществляется иностранными депозитариями, компания 10 ноября направила выплаты в долларах в адрес платежного агента - Deutsche Bank AG (London branch). По данным, которые приводит "Металлоинвест", на таких держателей приходится 44,3% первоначального объема выпуска (то есть чуть менее $290 млн).

"Металлоинвест" считает, что предпринял все необходимые и возможные усилия, в соответствии с документацией по выпуску, для осуществления купонного платежа по еврооблигациям надлежащим образом и в установленный срок, отмечается в сообщении.

Для получения дополнительной информации держателям еврооблигаций, права по которым учитываются не в российских депозитариях, компания рекомендует обращаться напрямую к платежному агенту, соответствующим клиринговым системам и владельцам счетов клиринговых систем.

Выпуск евробондов с погашением в 2028 году компания разместила осенью прошлого года, купон по нему выплачивается дважды в год. В апреле "Металлоинвест" сообщал, что перечислил купонный платеж по этому выпуску в срок.

В сентябре компания сообщала, что получила согласие инвесторов на осуществление прямых выплат локальным держателям этих еврооблигаций и внесла соответствующие изменения в документацию.

Президентский указ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

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