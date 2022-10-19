"Металлоинвест" разместил замещающие облигации на $285,8 млн в рамках обмена евробондов-28

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" разместил "замещающие" облигации на $285,8 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2028 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 43,97%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Metalloinvest Finance DAC. Срок погашения обмениваемых евробондов – 22 октября 2028 года, ставка купона – 3,375% годовых.

Погашение облигаций и выплата дохода по "замещающим" бондам будет производиться в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Закон, позволяющий российским компаниям размещать "замещающие" облигации, предполагает, что их параметры – размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость – должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Выпуск евробондов с погашением в 2028 году компания разместила осенью прошлого года, купон по нему выплачивается дважды в год. В апреле "Металлоинвест" сообщал, что перечислил купонный платеж по этому выпуску в срок, следующая дата платежа – 22 октября.

В сентябре компания сообщала, что получила согласие инвесторов на осуществление прямых выплат локальным держателям этих еврооблигаций.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.