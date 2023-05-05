"Металлоинвест" выплатил купон по евробондам держателям в России

Иностранцам платеж не дошел из-за отказа агента

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" выплатил купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2028 году держателям, учет прав которых ведется российскими депозитариями, остальным инвесторам платеж не дошел из-за отказа платежного агента обрабатывать его, сообщила компания.

Держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями, выплата была произведена в российских рублях по официальному курсу Банка России.

Платежный агент, Deutsche Bank AG (London Branch), уведомил компанию, что не будет обрабатывать платеж по купону для дальнейшего перечисления в соответствующие клиринговые системы для остальных держателей, говорится в сообщении. "Металлоинвест" продолжит изучать другие возможности исполнения своих обязательств перед держателями в соответствии с действующей документацией.

В октябре 2022 года "Металлоинвест" разместил локальные облигации на $285,8 млн в рамках замещения евробондов-2028, права на которые учитываются в российской инфраструктуре. Компания заместила около 44% выпуска еврооблигаций, первоначальный объем которого составлял $650 млн. Полученные в рамках этой сделки евробонды были погашены.

Платеж по оставшимся в обращении еврооблигациям компания тогда также разделила. Владельцам евробондов, учет прав которых осуществляется в российских депозитариях, выплаты были перечислены в рублях, для осуществления этой части платежа "Металлоинвест" назначил локального платежного агента - Газпромбанк.

Инвесторам, учет прав которых осуществляется иностранными депозитариями, компания направила выплаты в долларах в адрес платежного агента. По данным, которые осенью приводил "Металлоинвест", на таких держателей приходилось 44,3% первоначального объема выпуска (то есть чуть менее $290 млн).

C 12 апреля 2023 года "Металлоинвест" находится под блокирующими санкциями США. Очередной купонный платеж компании по евробондам приходился на конец апреля.

В сентябре компания сообщала, что получила согласие инвесторов на осуществление прямых выплат локальным держателям еврооблигаций и внесла соответствующие изменения в документацию.