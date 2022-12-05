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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

РКК "Энергия" повторно выставила на торги пансионат на Черном море

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" во второй раз выставило на торги пансионат "Восток" на Черноморском побережье Кубани.

Как говорится в документах на электронной торговой площадке "РТС-Тендер", начальная цена недвижимости осталась на уровне 727,036 млн рублей, шаг аукциона - 7,27 млн рублей. Размер задатка определен в 5% от начальной цены (36,35 млн рублей). Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 23 декабря, торги назначены на 29 декабря.

В первый раз РКК выставила пансионат на торги в августе 2022 года на тех же условиях. В ноябре стало известно, что электронный аукцион был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Пансионат "Восток" был построен в Туапсинском районе края в 1970 году для организации круглогодичного отдыха работников ракетно-космической отрасли. Он расположен в пятистах метрах от берега моря. На его территории находятся три корпуса 1970-1971 годов, а также два коттеджа 2014 года постройки, административное здание, кинозал и лечебный корпус. У него есть собственный пляж.

ПАО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". По данным списка аффилированных лиц на первое полугодие 2022 года, госкорпорации "Роскосмос" принадлежит почти 60% акций компании, еще около 24% - у АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК).

РКК Энергия Союз Прогресс Восток Краснодарский край Черное море Туапсе
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