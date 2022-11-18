Кабмин резко сократил субсидирование льготных кредитов для системообразующих IT-компаний

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ вновь скорректировало принятое в апреле распоряжение о выделении ассигнований из резервного фонда на поддержку российских IT-компаний в 2022 году.

Соответствующее распоряжение кабмина от 17 ноября опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в 17 раз - до 30 млн рублей с 500 млн рублей - сокращен размер ассигнований на субсидирование льготных кредитов для системообразующих аккредитованных организаций в сфере IT на пополнение оборотных средств.

Также скорректирован объем выданных кредитов IT-компаниям в 2022 году до 9 млрд рублей с 20 млрд рублей.

Это второе с апреля сокращение субсидирования льготных кредитов для системообразующих IT-компаний. В сентябре кабмин урезал финансирование льготных кредитов для системообразующих аккредитованных IT-компаний на пополнение оборотных средств в шесть раз - до 500 млн рублей с 3 млрд рублей. Объем выданных кредитов IT-компаниям в 2022 году был сокращен до 20 млрд рублей с изначальных 54,5 млрд рублей.

Кроме того, в сентябре правительство РФ сократило ассигнования на субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников в три раза - до 500 млн рублей с 1,5 млрд рублей. Субсидия направляется АО "ДОМ.РФ" для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, выдаваемым сотрудникам аккредитованных IT-компаний. Предполагается, что получить льготный кредит смогут не менее 10 тыс. граждан.

Помимо этого, был признан утратившим силу пункт о выделении 3 млрд рублей на субсидирование льготного кредитования проектов по цифровой трансформации на основе российских IT-решений.